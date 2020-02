Pforzheim (pol). Trotz mehrerer Versuche gelang es am Mittwochmorgen bislang unbekannten Tätern nicht, in eine Veranstaltungshalle mit Gaststätte an der Pforzheimer Frankstraße einzubrechen. Im Zeitraum von 8 bis 8.30 Uhr versuchten sie, an insgesamt sechs Türen mittels eines Hebelwerkzeugs gewaltsam in das Gebäude einzudringen.