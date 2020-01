Pforzheim (pol). Hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen bei einem Einbruch in den Rohbau einer Firma an der Kieselbronner Straße in Pforzheim erbeutet. Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10000 Euro.