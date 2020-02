Pforzheim (pol). In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Obst- und Gemüseladen im Pforzheimer Ortsteil Arlinger eingebrochen und haben 100 Euro erbeutet. Offenbar hatten sie noch mehr Objekte auf ihrer Liste. So konnten bei einem nahen Friseursalon, einem Bürogebäude und einer Physiotherapiepraxis Hebelspuren an der Türen festgestellt werden. Hier blieben die Täter erfolglos.