Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Pforzheim (pol). Wie der Polizei erst jetzt bekanntwurde, sind unbekannte Täter irgendwann zwischen Mittwoch, 7. Oktober, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 14. Oktober, 10.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim eingedrungen. In Abwesenheit der Bewohner hätten die Diebe aus der an der Erbprinzenstraße gelegenen Wohnung Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert von rund 3300 Euro gestohlen, so die Polizei. Auf welche Weise die Täter ins Innere gelangt seien, versuche derzeit das Kriminalkommissariat Pforzheim herauszufinden.