Durchsuchungsaktion der Steuerfahnder

Von Joy Garcia Oliver

Mehrere Beamte der Steuerfahndung und des Zollamtes durchsuchten im Laufe des gestrigen Mittwochs einige Gebäude in Pforzheim. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Mannheim lief die großangelegte Durchsuchungsaktion in ganz Baden-Württemberg.

Pforzheim. „Heute werden im Bezug auf den Verdacht der Schwarzarbeit von unseren Beamten der Steuerfahndung und des Zollamts zahlreiche Objekte durchsucht“, erklärt der Pressesprecher für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Mannheim, Dr. Nikolas Hollinger, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Behörde ist für die großangelegte Durchsuchungsmaßnahme der Zoll- und Steuerfahndungsbeamten verantwortlich, die am Mittwoch in der Stadt Pforzheim stattfand. Dabei soll unter anderem auch die Abschöpfung von Gewinnen aus illegalen Geschäften untersucht worden sein. Die Durchsuchungen, so Hollinger, fänden überregional statt – also in ganz Baden-Württemberg. „Dabei geht es vor allem darum, Beweismittel zu finden und Taterträge direkt zu beschlagnahmen“, so Hollinger weiter.

Laut einigen Zeugen begann die Arbeit des Zollamts und der Steuerfahndung bereits am Mittwoch um 9.30 Uhr, als sich mehrere Beamte auf dem Parkplatz der Pforzheimer Inselschule trafen. Anschließend betraten sie gemeinsam ein Objekt in der Holzgartenstraße und führten ihre Kontrollen durch.

Zur selben Zeit sollen sich auch mehrere Fahrzeuge des Zolls auf dem Messplatz befunden haben, weshalb davon ausgegangen wird, dass mehrere Durchsuchungen zeitgleich stattfanden.

Zwei weitere Zugriffe fanden in der Fritz-Neuert-Straße im Pforzheimer Stadtteil Eutingen statt und dauerten bis zum Nachmittag an. Hier wurden mindestens zwei Wohnungen durchsucht sowie zwei private Autos, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt waren. Zeugen wollen beobachtet haben, wie die Beamten mindestens einen Karton mit Beweismaterial und mehrere Geldkarten sicherstellten und in ihre Autos luden.

Ob die Aktion an einem Tag abgeschlossen werden kann oder noch einige Tage dauert, ist laut Hollinger schwer zu sagen. Zu den Fragen, wie viele Personen im Einsatz waren, welche Objekte betroffen sind und ob bereits Hinweise auf eine Wirtschaftsstraftat gefunden wurden, konnte er aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben machen. „Bei großen Wirtschaftsstrafverfahren gehen meist mehrere Monate, nicht selten sogar Jahre ins Land, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind“, erklärt Hollinger. Erst dann könnten weitere Auskünfte erteilt werden.