Drohung gegen Moschee

Pforzheim (fg) Mit einem Großaufgebot musste am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr die Polizei zum zweiten Mal binnen weniger Tage zur Fatih-Moschee in Pforzheim ausrücken. Laut Informationen unserer Zeitung hat es erneut eine Bombendrohung gegeben. „Wir haben die Moschee sofort geräumt und durchsuchen jetzt alle Räume“, sagte Andreas Stäble, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim am frühen Abend auf Nachfrage unserer Zeitung. Außerdem sei das Areal inklusive der benachbarten Bahnstrecke zeitweise abgesperrt worden.