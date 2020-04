Drei weitere Todesopfer aus Seniorenzentrum

Enzkreis/Pforzheim (pm). Wir mussten damit rechnen, aber wir hatten mit den Angehörigen gehofft“, sagt Straubenhardts Bürgermeister Helge Viehweg zum Tod von drei weiteren Bewohnern aus dem Seniorenheim, in dem am vergangenen Samstag mehrere Corona-Infektionen gemeldet wurden. „Die Heimleitung, das Gesundheitsamt und wir als Gemeinde haben sofort nach Bekanntwerden alles getan, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern“, so Viehweg. „Wir sind sehr bestürzt und können nur hoffen, dass wir künftig wenige solcher Nachrichten vermelden müssen.“ Mit diesen Todesfällen steigt die Zahl in Pforzheim und dem Enzkreis auf nunmehr 14.

Von Covid 19 betroffen ist auch Dr. Jaroslaw Brendel, Facharzt für Allgemeinmedizin am Bischoff-Wurm-Platz in Dürrmenz. „Unsere Praxis bleibt bis Freitag, 24. April 2020, geschlossen“, teilt der Arzt auf seiner Homepage mit. Er befinde sich wegen einer Coronainfektion in häuslicher Quarantäne. Seine Mitarbeiter seien alle gesund. Dank Beachtung der hygienischen Schutzmaßnahmen sei es zu keiner Virusübertragung auf die Helferinnen gekommen. Die Patienten, die vor Ostern in der Praxis waren, seien nicht wesentlich gefährdet. Die Vertretung übernehmen die Praxen Drs. Vayhinger, Telefon 07041/96130 und die Ärztin Irina Folmer, Mühlacker, Telefon 07041/46261. „Sobald es mir wieder gutgeht und ich von der Quarantäne entlassen werde, werde ich Ihre Versorgung wieder persönlich übernehmen. Bleiben Sie gesund und passen auf sich gut auf !“, teilt Dr. Brendel mit.