Diebe stehlen kompletten Metallzaun

Pforzheim (pol). Ob es sich um einen klassischen Metalldiebstahl handelt oder die Täter Bedarf an einer Abschrankung hatten, teilte die Polizei nicht mit. Jedenfalls haben Unbekannte in der vergangenen Woche, irgendwann zwischen Mittwoch und Freitag, von einem Grundstück am Lindenbuschweg im Pforzheimer Stadtteil Eutingen einen kompletten Metallzaun abmontiert und entwendet. Mitgenommen wurden über 20 der grünen Elemente mit den Maßen 2,5 mal zwei Meter. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.