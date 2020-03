Pforzheim (pol). Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag an einem Wagen, der an der Simmlerstraße in Pforzheim abgestellt war, die Scheibe eingeschlagen und aus einer Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, die Geldbörse gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf fast 400 Euro.