Dieb hat es auf Dreiräder abgesehen

Pforzheim-Haidach (pol). Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende im Pforzheimer Stadtteil Haidach zwei Kinderdreiräder im Wert von 600 Euro gestohlen. Der Dieb drang laut dem Präsidium Pforzheim zwischen Freitag, 15.30, und Sonntag, 17 Uhr, in das umzäunte Außengelände einer Kindertagesstätte an der Allensteiner Straße ein. Dort gelang es ihm, die verschlossene Türe eines Spielhäuschens zu öffnen und die Dreiräder mitzunehmen. Außerdem montierte er ein komplettes Fenster von dem Häuschen ab, das er dann jedoch zurückließ.