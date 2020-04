Pforzheim (pol). Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Scheibe eines an der Bergstraße geparkten VW Golf eingeschlagen und einen im Auto liegenden Geldbeutel gestohlen. Enthalten war laut Polizei eine geringe Menge Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Wagnerstraße.