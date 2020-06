Demonstranten kritisieren Abschiebepraxis

Von Jürgen Peche

Pforzheim. An die 40 Teilnehmer, meist aus den Reihen des Antirassistischen Netzwerks Baden-Württemberg, sind am Samstagmittag zu einer Solidaritäts-Kundgebung vor dem Pforzheimer Abschiebegefängnis gekommen.

Die Demonstranten forderten die Freilassung zweier Hungerstreikender und sieben weiterer Insassen, die am 24. April aus dem geschlossenen Abschiebegefängnis Darmstadt nach Pforzheim verlegt worden waren. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Teilnehmer der Kundgebung noch nicht, dass einer der beiden Streikenden, der türkischstämmige Imam Cavli, bereits abgeschoben und in Istanbul eingetroffen war. Vom Abschiebeflug war erst am Nachmittag aus Kreisen der Selbsthilfeorganisation „Refugee4Refugees“ zu erfahren.

Die Kundgebung verlief friedlich. Ein Dutzend Polizisten beaufsichtigte die Versammlung. Bei der Demonstration waren auch die Ehefrau und die Schwester des türkischstämmigen Imam Cavli dabei, dessen Abschiebung infolge der Corona-Pandemie und damit fehlenden Flugverbindungen in die Türkei mehrfach verhindert worden war. Um für ihre Freilassung zu kämpfen und um auf die „fingierten Abschiebeversuche“ aufmerksam zu machen, war neben Cavli ein noch nicht näher bekannter Marokkaner am Dienstag, 9. Juni, in den Hungerstreik getreten. Christian Schmidt, Sprecher des Antirassistischen Netzwerks, hatte zwischenzeitlich telefonischen Kontakt zu dem in Abschiebehaft befindlichen Türken. Immerhin würden die beiden trinken, konnte er erfahren. Nach über drei Monaten Abschiebehaft und vier gescheiterten Abschiebeversuchen wirkten die beiden auf ihn sehr verunsichert und verzweifelt. „So seltsam das auch klingt, aber sie wären froh, nun endlich abgeschoben zu werden, damit dieser unsägliche und menschunwürdige Zustand beendet wird“, rief Schmidt ins Megafon. „Wie kann man Menschen nur in eine solche Situation bringen“, klagt Schmidt Regierungspräsidium und Innenministerium an. „Auch die Menschen in Abschiebehaft haben Rechte“. Unter Beifall forderte er die Freilassung der beiden Hungerstreikenden und generell die Abschaffung der Abschiebehaft. „Lasst sie frei“, lautete auch die Forderung eines Vertreters von Refguee4Refugees. Dass in der aktuellen Situation Menschen in Abschiebehaft genommen würden, wohl wissend, dass Flüge in Coronazeiten kaum durchgeführt würden, stößt auch bei der Grünen Landtagsabgeordneten für den Enzkreis, Stefanie Seemann, auf Unverständnis. „Die Abschiebung anzukündigen und dann wie in den aktuellen Fällen in Pforzheim schon zum vierten Mal kurzfristig wieder abzusagen, ist für die Psyche dieser Menschen unerträglich.“ Auch die offensichtlich überlange Haftzeit müsse überprüft werden. Dass die verzweifelte Ehefrau des Abgeschobenen erst nach dessen Abschiebung durch ein Telefonat ihres Mannes erfahren habe, dass er nicht mehr im Land sei, kritisiert Seemann. „Es entspricht nicht meinem christlichen Menschenbild, dass die Ehefrau nicht über die Abschiebung ihres Mannes informiert wird und so keine Möglichkeit hat, sich zu verabschieden. Wir Grünen fordern eine umfassende Aufklärung der Fälle“, ergänzt Seemann.

Der Bundesgerichtshof hatte die Entlassung aus der Abschiebehaft des wegen eines Drogenvergehens vorbestraften Imam Cavli bereits abgelehnt. Nun ist noch eine Rechtsbeschwerde anhängig sowie die Entscheidung über eine Petition in den Landtagen von Hessen und Baden-Württemberg. Beides ist nach dem Abschiebeflug nun obsolet.