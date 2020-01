Datendiebe locken mit Falschmeldung

Pforzheim (fg). Aktuell kursiert ein eine Falschmeldung in den sozialen Medien, denen zufolge ein siebenjähriger Junge in Pforzheim entführt worden sein soll. Am Montagnachmittag hat die Polizei Pforzheim reagiert und auf ihrem Facebook-Account klargestellt, dass diese Meldung frei erfunden ist. Sie habe nur den Zweck, an fremde Daten zu gelangen. In der Falschmeldung ist ein Video eingebettet, bei dem die Internetnutzer Daten eingeben sollen. „Achtung! #Betrüger #spähen #Daten aus! Keine Daten eingeben! Keinen Links folgen!“, warnt die Polizei eindringlich.