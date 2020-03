Coronavirus: Weitere Fälle in Pforzheim und dem Enzkreis

Pforzheim/Enzkreis (pm). Das Landratsamt hat am Dienstag weitere Coronafälle in Pforzheim und dem Enzkreis vermeldet.

Zwei Menschen aus Pforzheim wurden in der Corona-Ambulanz am Helios-Klinikum positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. Das teilten Stadt und das Gesundheitsamt des Landratsamts Enzkreis am Vormittag mit.

Beide hätten sich zusammen mit ihren Kontaktpersonen – ebenfalls zwei und auch aus Pforzheim – unmittelbar nach der Rückkehr von einer Reise sofort in häusliche Isolierung begeben. Damit sind vier Personen in Quarantäne, bei drei weiteren stehe das Ergebnis noch aus.

In diesem Zusammenhang weist Angelika Edwards, Leiterin des Sachgebiets Infektionsschutz beim Gesundheitsamt im Landratsamt Enzkreis, darauf hin, dass Menschen, die aus einem Risikogebiet – wie aktuell Südtirol – zurückkehren, generell für 14 Tage in häusliche Isolation gehen sollen. „Das ist aber kein Sonder-Urlaub, um nun alles Mögliche zu erledigen.“ Tatsächlich solle diese Maßnahme dazu beitragen, dass eine mögliche Infektion nicht weitergegeben wird. Mit anderen Worten: „Diese Personen sollen zu Hause bleiben und die Wohnung nicht verlassen“, so die Expertin. Die nun positiv Getesteten hätten insofern alles richtig gemacht.

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch steht laut einer Mitteilung durch den Verwaltungsstab im ständigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt: „Diese ersten Fälle waren zu erwarten. Die positiv getesteten Personen haben sich vorbildlich verhalten. Wir waren und sind darauf vorbereitet und arbeiten das sehr professionell ab.“

Menschen, die positiv getestet werden, sollen ebenfalls isoliert werden – soweit möglich in den eigenen vier Wänden. Wenn möglich, werden die Kontaktpersonen ausfindig gemacht; auch sie müssen 14 Tage zu Hause bleiben. Erst dann dürften sie wieder mit anderen Menschen zusammenkommen. In dieser Zeit rufe ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes täglich bei den Betroffenen an und bespreche mit ihnen die Situation. Wenn sie Zeichen einer schweren Erkrankung entwickelten und Vorerkrankungen hätten, würden auch weitere Maßnahmen ergriffen – beispielsweise eine Klinikeinweisung.

Am Nachmittag sprach die Behörde dann von einem weiteren Fall in Pforzheim und einem im Enzkreis (der inzwischen insgesamt zweite). Beide befänden sich bereits in Isolation. Eine der beiden Personen lebe im Enzkreis, sei aber bei der Rückkehr von einer Reise in Frankfurt getestet worden und dort nun in ärztlicher Behandlung.

Beim anderen Patienten handle es sich um eine der Kontaktpersonen der am Samstag positiv Getesteten, die ebenfalls in Pforzheim lebe, so das Landratsamt. ,,Auch hier wurde bereits am Samstag ein Abstrich gemacht, die Person ist seither zu Hause.“

