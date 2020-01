Coronavirus: Erste Verdachtsfälle

Pforzheim (pm). In der Region gibt es mindestens einen ersten Verdachtsfall auf eine Coronavirusinfektion. Ein Patient wurde im Helios Klinikum Pforzheim isoliert untergebracht. Die zwei anderen Patienten liegen im Pforzheimer Siloah St. Trudpert Klinikum. Das Landratsamt Enzkreis bestätigt, dass es aktuell insgesamt drei Fälle geben soll, die im Hinblick auf eine Infektion mit dem Corona-Erreger überprüft werden.

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag wurde im Helios Klinikum ein Patient mit einer Atemwegserkrankung aufgenommen. Aktuell könne noch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Corona-Infektion vorliege, teilt die Klinik mit.

„Die Einlieferung des Patienten wurde mit allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wie Schutzkleidung für Patient und Mitarbeiter begleitet. Der Patient wurde direkt isoliert untergebracht, die erforderlichen Untersuchungen eingeleitet und das Gesundheitsamt informiert.“ Das Untersuchungsergebnis werde im Tagesverlauf vorliegen. Die Klinik hat angekündigt, dass sie die Öffentlichkeit zeitnah informieren wolle.

Das Helios Klinikum sei auf derartige Fälle gut vorbereitet und habe bei allen Infektionserkrankungen Hygieneleitfäden, „die ein standardisiertes Vorgehen zur Verdachtsabklärung sowie konkrete Maßnahmenpläne für bestätigte Fälle vorgeben“.

„Unser medizinisches und pflegerisches Personal geht bei Verdachtsfällen streng nach einem Hygieneplan auf der Grundlage der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts vor. Die notwendigen hygienischen, medizinischen und baulich-technischen Voraussetzungen zur Erstversorgung von Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion sind in unserer Klinik gegeben, wir sind darüber hinaus auch in die Pandemiepläne des Landes Baden-Württemberg eingebunden“, ergänzt Klinikgeschäftsführerin Ulrike Vogt.

Das Landratsamt Enzkreis teilt mit, dass in Pforzheimer Krankenhäusern drei Patienten liegen, bei denen derzeit abgeklärt wird, ob eine Erkrankung mit dem neuartigem Coronavirus vorliegt. Bei allen werden die Abstrich-Ergebnisse aller Voraussicht nach bis spätestens zum morgigen Freitag vorliegen. Bei einem Patienten liegt eine Infektion mit Influenza A, bei einem zweiten eine Infektion mit Influenza A und B vor. Bei keinem der Patienten ist die Falldefinition „Verdachtsfall neuartiges Coronavirus“ des Robert Koch-Institutes erfüllt. Dennoch wird bei allen zur Sicherheit ein Test durchgeführt, um eine Infektion auszuschließen.

Die Übertragung der sogenannten Coronaviren erfolgt über Tröpfcheninfektion und Sekrete. Man geht davon aus, dass ein enger Kontakt erforderlich ist. Die Erkrankung äußert sich mit Fieber, Beschwerden der Atemwege bis zur Lungenentzündung und allgemeinem Krankheitsgefühl. In der Regel treten Verdachtsfälle bei Menschen auf, die sich in China bei Erkrankten angesteckt haben und zu uns kommen.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, besteht zurzeit ein sehr viel höheres Risiko, sich mit dem Grippevirus angesteckt zu haben, das auch ähnliche Symptome zeigt. Hier ist eine Prävention durch eine Impfung angebracht, weil die echte Grippe eine sehr schwere Erkrankung ist, die immer wieder auch zu Todesfällen führt – und das Jahr für Jahr. „Derzeit sind wir gerade mitten in der Grippewelle“, sagt Angelika Edwards vom Gesundheitsamt, das für die Stadt Pforzheim und den Enzkreis zuständig ist: „Die alljährliche Schutzimpfung gegen Influenza verhindert deshalb viel Leid“.

Nur wer aus einer der Risikoregionen aus China kommt, einen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirusfall hatte und unspezifische Erkältungssymptome, Fieber oder Atembeschwerden hat, sollte sich entsprechend untersuchen lassen, rät die Expertin. Es erfolgen dann Abstriche aus den Atemwegen, die im Labor untersucht werden. Das Gesundheitsamt hat alle Ärzte über entsprechende Maßnahmen zur Diagnostik informiert und auf die Empfehlungen und Hinweise des Robert Koch-Institutes hingewiesen.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich telefonisch unter der Nummer 07231/308 9732 oder per E-Mail an gesundheitsamt@enzkreis.de direkt an das Gesundheitsamt wenden. Weitere Informationen zum neuartigen Coronavirus sind nach Angaben der Kreisbehörde auch auf der Homepage des Landratsamtes Enzkreises www.enzkreis.de auf den Seiten des Gesundheitsamtes eingestellt.

