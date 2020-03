Corona: Zahl der Infizierten in Pforzheim und im Enzkreis steigt auf 13

Enzkreis (pm). Zu den bislang neun Fällen von Corona-Infizierten in Pforzheim und dem Enzkreis kommen weitere vier hinzu. Das teilte das Gesundheitsamt am Samstagnachmittag mit. Die Gesamtzahl liegt damit bei 13.

Bereits am Freitag seien vier Menschen aus verschiedenen Gemeinden im Enzkreis positiv auf das neuartige Virus getestet worden, heißt es in einer Mitteilung, in der nicht genauer spezifiziert wird, wo die Infizierten wohnen. Alle befänden sich in häuslicher Quarantäne. Bei zwei der vier Personen handle es sich um Kontaktpersonen von bereits vor einigen Tagen positiv Getesteten.

Laut Gesundheitsamt geht es allen Erkrankten gut; aktuell ermittelt die Behörde, mit wem die Betroffenen Kontakt gehabt hätten. Insgesamt habe sich damit die Zahl der Corona-Fälle im Enzkreis von fünf auf neun erhöht; in Pforzheim gebe es aktuell vier bestätigte Fälle.

Aktuell hat das Robert-Koch-Institut laut der Behörde seine Liste der Risikogebiete um das österreichische Bundesland Tirol und Spaniens Hauptstadt Madrid erweitert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe darüber hinaus an Reise-Rückkehrer aus ganz Österreich und aus der Schweiz appelliert, zunächst zwei Wochen zu Hause zu bleiben – auch wenn man keine Symptome zeige.

