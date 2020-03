Corona im Enzkreis und in Pforzheim: Zahlen steigen weiter

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Pforzheim und im Enzkreis hat sich erwartungsgemäß am Wochenende weiter erhöht: Wie das Gesundheitsamt mitteilt, liegen inzwischen bei sechs weiteren Menschen aus der Region positive Testergebnisse vor.

Zwei der Personen leben in Pforzheim, vier in verschiedenen Gemeinden im Enzkreis. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Damit steigt die Zahl der Betroffenen in Pforzheim auf 21 und im Enzkreis auf 34 Menschen – insgesamt 55.

Außerdem weist das Landratsamt darauf hin, dass inzwischen auch Ägypten vom RKI zum Risikogebiet erklärt wurde. Reiserückkehrer aus Ägypten sollten daher zu Hause bleiben und Kontakte zu anderen Menschen auf das notwendigste beschränken. Wer innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickelt, sollte nach vorheriger telefonischer Anmeldung und unter Hinweis auf die Reise einen Arzt aufsuchen.

