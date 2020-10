CongressCentrum nach Bombendrohung geräumt

Pforzheim (cb/myro). Das CongressCentrum in Pforzheim ist am Samstagabend nach einer telefonisch eingegangenen Bombendrohung geräumt worden. Das Konzert eines italienischen Sängers wurde abgesagt, mehr als 400 Menschen mussten die Räume abrupt verlassen. Bei der anschließenden Durchsuchung seien keine verdächtigen Gegenstände entdeckt worden, so die Polizei am Sonntag.

Die Ermittlungen dauern an. Erst am Donnerstag hatte die Pforzheimer Südstadtschule evakuiert werden müssen, weil ebenfalls eine Bombendrohung ausgesprochen worden war. Ein Zusammenhang könne wohl ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.