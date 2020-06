Pforzheim (pm). Am Freitag, 19. Juni, präsentieren Tenor Philipp Werner und Studienleiter Philipp Haag um 19.30 Uhr im Foyer des Theaters Pforzheim „Broadway-Legenden“. Nach ihrer Theatersoiree per Zoom zeigen die Künstler nun auch live, dass die Hits der Broadwaykomponisten Jerry Herman und Stephen Sondheim auch ohne Spiel und Tanz unterhalten und bewegen. Karten gibt es ausschließlich an der Theaterkasse unter Telefon 07231/392440.