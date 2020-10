Brand durch Zigarettenglut

Pforzheim (ts). Ein Schaden von „wenigen Tausend Euro“ ist laut Polizei bei einem Balkonbrand in Pforzheim am Samstagvormittag entstanden. Ursache sei Zigarettenglut gewesen, so das Präsidium. Der Holzboden des Balkons habe gebrannt , und ein Teil der Fassade des Mehrfamilienhauses sei verrußt worden.