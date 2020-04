Bewaffnetes Duo überfällt Volksbank in Eutingen

Pforzheim-Eutingen (pol). Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf die Volksbank-Filiale in Eutingen am Montag fahndet die Polizei nach den Tätern. Einzelheiten zur Tat seien noch nicht bekannt, hieß es in einer Eilmeldung.

Bei den Tätern, die wahrscheinlich bewaffnet seien, handle es sich um zwei Männer von normaler Statur, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer trug einen weißen und der andere einen hellen Motorradhelm, die Täter hatten helle Motorradjacken an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 07231/186-4444, in Verbindung zu setzen.