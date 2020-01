Bewaffnetes Duo überfällt Geschäftsinhaber in Pforzheim

Pforzheim (pol). Ein bewaffneter Überfall auf den Inhaber eines Tabakwarengeschäfts an der Berliner Straße in Pforzheim hat am Freitag eine Großfahndung der Polizei ausgelöst.

Nach den ersten Erkenntnissen hatten die beiden maskierten Täter gegen 11.30 Uhr dem Inhaber vor der Ladentür aufgelauert, ihn mit Schusswaffen bedroht und Geld gefordert. Die Täter erbeuteten laut Polizei mehrere Tausend Euro.

Das Opfer blieb unverletzt. In die Suche nach den Flüchtigen, bei denen es sich um dunkelhäutige Männer handeln soll, waren zehn Streifenwagen beteiligt, außerdem wurde eine überregionale Fahndung ausgelöst. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.