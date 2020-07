Pforzheim (pol). In der Hohenzollernstraße in Pforzheim hat in der Nacht auf Dienstag ein Betrunkener mehrere geparkte Autos und einen Zaun demoliert, indem er darauf eingeschlagen habe. Der 39-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen, ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, der angerichtete Sachschaden belaufe sich auf 2000 Euro, so die Polizei, die weitere Geschädigte sucht.