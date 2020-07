Pforzheim (pol). In Pforzheim hat in der Nacht auf Donnerstag ein 44-Jähriger, der in einer Bushaltestelle an der B294 betrunken in seinem Mercedes saß, erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, die versuchten, ihm die Bierflasche, aus der er trinken wollte, wegzunehmen. Laut Mitteilung mussten ihm Handschellen angelegt werden. Ein Alkoholtest habe einen Wert von fast zwei Promille ergeben, was den Mann den Führerschein kostet.