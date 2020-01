Pforzheim (pol). Einen Schaden in Höhe von knapp 12000 Euro verursachte ein 27-jähriger Mercedesfahrer, als er am Freitagabend auf einer Linkskurve „Im Altgefäll“ in Richtung der Kanzlerstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er zwei Lastwagen, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er noch bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, einschlief. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.