Baustelle bremst Verkehr in der Pforzheimer City aus

Pforzheim (pm). Ab Mittwoch, 14. Oktober, sorgt eine Baustelle in der Pforzheimer Innenstadt für Verkehrsbehinderungen. „Betroffen davon ist der Luisenplatz bis Mitte der Einfahrt der Tankstelle in der Tunnelstraße“, teilt die Verwaltung mit. Die Zufahrt zur Tunnelstraße sei nur über die Berliner Straße möglich. Die Behinderungen würden etwa bis Mitte November andauern. In diesem Zusammenhang muss auch die stadteinwärts führende Fahrspur unterhalb der Gleisquerung der Bahn voll gesperrt werden. Diese Sperrung wird bis voraussichtlich Ende Februar andauern.