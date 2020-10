Bandscheibenvorfall löst Großeinsatz aus

Pforzheim (pol/the). Wegen eines vermeintlichen Arbeitsunfalls ist am Donnerstagmorgen ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Arlinger-Tunnelbaustelle in Pforzheim ausgerückt. Wie das Polizeipräsidium auf Nachfrage bestätigte, war zunächst gemeldet worden, dass einer der Arbeiter in einem Bohrgerät eingeklemmt sei. Letztendlich habe es sich aber um einen reinen medizinischen Notfall gehandelt. Der Betroffene habe – so die letzte Rückmeldung an das Polizeipräsidium – bei der Arbeit einen Bandscheibenvorfall erlitten.