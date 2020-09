Pforzheim (pol). In der Nordstadt in Pforzheim haben unbekannte Langfinger in der Nacht auf den vergangenen Samstag einen älteren Mercedes gestohlen. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Das graue Fahrzeug Modell E-Klasse sei an der Güterstraße abgestellt gewesen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.