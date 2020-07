Autofahrer ohne „Pappe“ steht unter Drogen

Pforzheim (pol). In Pforzheim hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag einen Autofahrer ohne Führerschein, dafür aber mit Drogen im Blut aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung des Präsidiums hatte eine Streife auf der Oranierstraße einen 39-jährigen VW-Fahrer überprüft und Verdacht geschöpft. Ein Urintest habe auf Kokain und Marihuana reagiert. Den Führerschein, so die Polizei, hätten die Beamten nicht sicherstellen können, da der Mann nach eigenen Angaben nie einen besessen habe.