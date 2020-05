Pforzheim (pol). Bei einem Unfall am Montagmorgen in Pforzheim hat ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizeipräsidium Pforzheim hatte ein 33-jähriger Autofahrer den Sturz des Fahrradfahrers verursacht, als er in der Kieselbronner Straße bei der Einfahrt in ein Grundstück die Vorfahrt des 42-Jährigen, der auf dem Radweg gefahren sei, missachtet habe. Der Pedelec-Fahrer habe stark abgebremst und sei dabei gestürzt.