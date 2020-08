Pforzheim (pol). In Pforzheim haben am vergangenen Samstag, irgendwann zwischen Mitternacht und 15 Uhr am Nachmittag, unbekannte Langfinger einen Dacia Sandero gestohlen, der an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße abgestellt war. Das schwarze Fahrzeug hat das Kennzeichen D-QE 9980 und laut Mitteilung der Polizei, die auf Hinweise hofft, einen Wert von 7500 Euro.