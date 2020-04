Auto-Comedy: (Licht-)Hupe statt Applaus

Von Susanne Roth

Die Corona-Krise macht erfinderisch. Mehrere Comedian haben es am Wochenende geschafft, wieder auf die Bühne zu gehen, ohne sich und ihr Publikum in Gefahr zu bringen. „Auto-Comedy“ heißt das neue Format, bei dem höchstens Lachkrämpfe drohen.

Pforzheim. Der Olli legt sich ins Zeug. Tigert von einem Ende der Bühne zum anderen und wieder zurück – dabei purzeln die Witze vom Fließband. Die scheinen ins Leere zu fallen. Keiner lacht. Keiner applaudiert. Hat „Der Witz vom Olli“ ausgewitzelt? Im Gegenteil: Immer wieder hupt ein Auto. Ab und zu flammt eine Lichthupe aus Scheinwerfern auf. Für den Malermeister und Comedian (oder umgekehrt) ist es das einzige Echo am Samstag, das er von seinem etwa 60-köpfigen Publikum bekommt. Von ein paar grinsenden Gesichtern und winkenden Händen aus heruntergedrehten Scheiben abgesehen. Es ist laut Eventmanager Gerhard Baral die erste „Auto-Comedy“ in Baden-Württemberg, die die durch Corona in diesem Jahr „arbeitslosen“ Unterholzfestival-Macher Philipp Buchholz und Simon Berger mit seiner Hilfe in einer Hauruck-Aktion auf den Hoheneck-Sportplatz bringen.

Nach dem Motto „Besser im Auto als gar nichts“ werden die Besucher, die von den ehrenamtlichen Helfern Kevin Winnik und Vivien Lutz auf den Parkplatz gelotst werden, nach einem kurzen Hallo in die Runde und einem Sauberwischen der mit Blütenpollen übersäten Frontscheiben auch wieder ins Innere der Fahrzeuge gebeten. Denn nur unter der Maßgabe, dass alle Besucher der Veranstaltung im Innern ihrer Fahrzeuge bleiben, ist diese überhaupt in Corona-Zeiten genehmigt worden.

Doch, doch, sagt Olli Gimber zwischen seinen beiden Auftritten, er könne schon ein paar Gesichter sehen. Der Alleingang auf der Bühne macht ihm offenbar nichts aus. „Wenn ich meine Witze erzähle, was ich inzwischen nicht mehr nur zweimal, sondern viermal in der Woche mache, bin ich ja auch allein im Auto.“ Der veränderten Situation müsse man sich eben stellen. Der Malermeister aus Pforzheim hat mit seinem „Witz vom Olli“ inzwischen auch bis zu 1,4 Millionen Follower in den Sozialen Medien. Und er will sowieso mehr Standup-Comedy in seine Programme einbauen, sagt er.

Da ist die Waldbühne auf dem Hoheneck-Sportplatz genau der richtige Ort, um sich weiter auf dieses Feld zu bewegen. Im Herzen bleibt er ein Handwerker, erzählt er abends, etwa 30 Kühlerhauben zugewandt, deshalb habe er heute sein Elektriker-Hemd angezogen – „jeder Knopf steht unter Hochspannung“. Die ersten Huper ertönen. Das Witze-Bombardement schießt sich bald auf die Weiblichkeit ein – „Warum spielen Frauen über 40 nicht mehr Verstecken? Weil sie keiner sucht.“ – und dann auch gern noch eine Etage darunter. Hautkrebs-Screening in Regionen, wo es „höchstens dunkel und feucht ist“, und ein beherzter Griff vom Urologen: Olli-Fan Daniel Dehner (mit Ehefrau Stephanie) hat schon damit gerechnet, dass nicht alles für die Ohren seiner Kinder Ina (10) und Noel (8) bestimmt sein könnte. „Aber man muss ja mal was unternehmen mit den Kindern“, sagt der Vater, der mit seiner Familie aus Bisingen bei der Burg Hohenzollern angereist ist. Und der im Übrigen geschickt eingeparkt wurde, damit freie Sicht auf die Bühne besteht. Wie beim Gruppenfoto: die Kleinen vorne, die Großen hinten. Und das bei herrlichem Frühjahrswetter. Es herrscht zwar keine Rush-Hour am Olli-Witz-Samstag auf dem Platz, aber 20 bis 30 Fahrzeuge sind auch nicht schlecht für den Anfang. Und schließlich gab es ja noch den Sonntag, der mit einem Ökumenischen Gottesdienst auch diejenigen bediente, die in der letzten Zeit ihren Gottesdienstbesuch missen mussten, bevor dann Helge Thun und Christoph Sonntag wieder die Comedy-Fans zum Lachen brachten.