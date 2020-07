Pforzheim (pol). Noch ungeklärt sind die Hintergründe eines Fahrzeugbrandes in der Nacht zum Mittwoch. Der Besitzer eines weißen VW-Arteon hatte am Montagabend seinen Wagen an der Senefelderstraße abgestellt. Am Dienstag gegen 23.40 Uhr wurden Nachbarn auf das brennende Auto aufmerksam. Der Schaden beträgt rund 25000 Euro.