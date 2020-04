Arbeiter lösen am Karfreitag einen Brandalarm aus

Pforzheim (myro). Die Brandmeldeanlage des Hotels Ruf am Bahnhofsplatz hat am Freitag ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude und stieß überraschenderweise auf mehrere Bauarbeiter, die so viel Staub aufgewirbelt haben, dass er in den Rauchmelder geriet, der daraufhin den Alarm auslöste. Die Polizei interessierte sich sehr für die Arbeiter, vor allem weil am Karfreitag das Arbeiten verboten ist. Die Ordnungshüter überprüften die Personalien der Arbeiter und nahmen mindestens einen der Männer mit aufs Revier.