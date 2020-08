Anhänger macht sich selbstständig

Pforzheim (pol). Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am Wochenende in Pforzheim ereignet. In dem Moment, als ein 53-jähriger Opel-Fahrer von der Habermehlstraße nach rechts in die Benckiserstraße einbiegen wollte, löste sich der Anhänger an seinem Wagen und rollte über einen Grünstreifen in den Gegenverkehr, wo er gegen einen Mercedes prallte. Es entstand laut Polizei ein Schaden von 3000 Euro, wobei der Mercedes dermaßen stark demoliert wurde, dass er abgeschleppt werden musste.