Anhänger demoliert geparktes Auto

Pforzheim (pol). Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr einfach davongefahren, nachdem er in Pforzheim einen blauen VW Golf beschädigt hatte. Der Golf war an der Kiehnlestraße direkt an der Einmündung zur Berliner Straße geparkt, als der unbekannte Verursacher dort mit seinem Autotransporter abbiegen wollte. Hierbei blieb der Anhänger des Transporters laut Polizeipräsidium an dem Golf hängen und beschädigte ihn stark. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.