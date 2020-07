Pforzheim (pol). Am Bahnhofplatz in Pforzheim ist am Montagnachmittag ein Autofahrer bei Rot in die Kreuzung gefahren und in einen Linienbus geprallt. Ein Alkoholtest habe bei dem 43-Jährigen einen Wert von mehr als 1,5 Promille ergeben, berichtet das Polizeipräsidium. Sein Führerschein sei einbehalten worden. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt, der Sachschaden summiert sich auf geschätzte 32000 Euro.