Pforzheim (pol). In einer Gewahrsamszelle endete für einen 23-Jährigen der Samstagabend. Der Mann hatte gegen 20 Uhr in der Hohenstaufenstraße mit der Faust gegen den Außenspiegel eines Autos geschlagen. Bei der polizeilichen Aufnahme des Vorfalls war er aggressiv und beleidigte einen der Beamten übel. Letztlich nahmen die Einsatzkräfte den Mann in Gewahrsam. Ein Alkoholvortest ergab fast zwei Promille.