Pforzheim (pm). Der Landtagsabgeordnete für Pforzheim und Vorsitzende der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, hält an diesem Freitag, 10. Januar, 14 bis 17 Uhr, in seinem Wahlkreisbüro in der Zerrennerstraße 26 in Pforzheim eine Bürgersprechstunde ab. Interessenten werden gebeten, sich unter Telefon 07231/1555467 oder in einer E-Mail an hans-ulrich.ruelke.ma1@fdp.landtag-bw.de anzumelden.