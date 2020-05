Ab Montag: Busse fahren wieder nach Regelfahrplan

Pforzheim/Enzkreis (pm). Ab Montag, 4. Mai, verkehren die Stadt- und Regionalbusse wieder nach dem Regelfahrplan/Schulfahrplan des Verkehrsverbundes Pforzheim-Enzkreis.

Dies bedeutet, dass alle Kurse – auch die, die im Fahrplan mit einem S für „Nur an Schultagen“ gekennzeichnet sind, – gefahren werden. Je nach Bedarf kann es zu Anpassungen des Fahrplans kommen. Ausnahme: Auf der Linie 767 entfällt bis auf weiteres der Kurs um 6.52 Uhr ab Mühlhausen/Würm nach Pforzheim. Als Ersatz stehen die Kurse 6.44 Uhr und 6.59 Uhr zur Verfügung. Einzelne Zusatzfahrten zum Schulverkehr in Pforzheim entfallen. Details unter https://www.pforzheimfaehrtbus.de.

Weiterhin entfallen die Moonlightbusse und die Anrufsammeltaxen. Eine Ausnahme ist der AST-Verkehr Illingen-Schützingen am Wochenende.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. hat Hinweise speziell für Schüler ein Video zum Verhalten im ÖPNV erstellt.

Das Kundencenter Südwestbus in der Deimlingstraße 25 in Pforzheim ist bereits geöffnet, und am dem 4. Mai öffnet voraussichtlich auch das Kundencenter im Mühlacker Bahnhof.

Der Fahrerbereich wird in den Bussen schrittweise mit einer Abdeckung zum Schutze einer Ansteckung ausgestattet. Bei Absperrung der ersten Reihe oder der Einrichtung einer Schutzabdeckung besteht für die Busfahrer keine Maskenpflicht. Der Verkauf von Fahrkarten ist deshalb in den Bussen noch nicht bei allen Unternehmen möglich.