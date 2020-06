Pforzheim/Wurmberg (pm). Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Leitplanke wird laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Auffahrt auf die A 8 in Pforzheim-Süd am kommenden Montag, 8. Juni, in der Zeit zwischen 20 und 24 Uhr, gesperrt.

Der von der Autobahn abfahrende Verkehr sei von der Sperrung nicht betroffen, teilte die Landesbehörde mit, die um Verständnis für die Arbeiten bat, die für die Verkehrssicherheit notwendig seien.