900 Euro Strafe: Polizei stoppt Raser auf der A8

Pforzheim (pol). Die Autobahnpolizei hat auf der A8 einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der Audifahrer war in Richtung Stuttgart mit 144 km/h statt der vorgeschriebenen 80 unterwegs gewesen. Die Beamten stoppten den Mann am Dienstag gegen 4.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Ost. Er war ihnen bei einer Geschwindigkeitsmessung ins Netz gegangen. Der 26-jährige Belgier musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro hinterlegen.