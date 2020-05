81-jähriger Rollerfahrer wird schwer verletzt

Pforzheim (pol). Ein 81 Jahre alter Motorrollerfahrer ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim schwer verletzt worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim war er von einem 46-jährigen Autofahrer, der auf der Zerrennerstraße die Spur wechseln wollte, offenbar übersehen worden. Durch die Kollision der Fahrzeuge stürzte der 81-Jährige und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt über 1000 Euro.