60 Diakonie-Mitarbeiter getestet

Enzkreis/Pforzheim (pm). Über das Wochenende sind in der Region zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden.

Außerdem hat sich Birgit Förster, Bürgermeisterin in Niefern-Öschelbronn, gestern zu Fällen in ihrer Gemeinde geäußert.

In der vergangenen Woche wurde ein 80-Jähriger aus Niefern-Öschelbronn bei einem Krankenhausaufenthalt positiv auf Covid-19 getestet. Der Mann wurde nach zwei weiteren negativen Tests ohne Symptome in häusliche Quarantäne entlassen. Da er Patient der Diakonie ist, wurde das eingesetzte Pflegepersonal ebenfalls getestet. „Nachdem eine Pflegerin ebenfalls positiv getestet wurde, hat sich die Diakonie proaktiv dafür eingesetzt, alle Mitarbeiter vorsorglich einem Test zu unterziehen, um Sicherheit für die Patienten, aber auch für die Mitarbeiter zu bekommen“, teilt Förster mit.

An zwei Tagen wurden alle 60 Mitarbeiter der Diakonie-Station auf das Covid-19-Virus getestet. Tatsächlich fiel bei zwei weiteren Mitarbeiterinnen ohne Symptome der Test positiv aus. Sie befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Ihre Patienten werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ebenfalls getestet. Von einem erhöhten Risiko sei nicht auszugehen, da die Mitarbeiterinnen unter strengen Hygiene-Auflagen und Schutzbekleidung im Einsatz waren.