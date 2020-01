Pforzheim (pol). Durch einen Auffahrunfall am Donnerstag wurde eine 51-Jährige leicht verletzt. Die Skoda-Fahrerin war gegen 11.15 Uhr auf der Wildergrundallee unterwegs, als ein ebenfalls 51-jähriger Renault-Fahrer in einem Moment der Unachtsamkeit auf sie auffuhr. Die Frau wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.