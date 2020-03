Pforzheim (pol). Ein 59-jähriger Ford-Fahrer hat am Donnerstag einer auf der Holzgartenstraße in Pforzheim fahrenden 27-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Gegen 7.30 Uhr fuhr der 59-Jährige von der Hermannstraße in die Holzgartenstraße ein und übersah dabei offensichtlich den querenden VW. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro.