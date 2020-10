25000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Pforzheim (pol). Am Montagnachmittag hat sich in Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Gesamtschaden von rund 25000 Euro entstand. Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Hyundai die Karlsruher Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Straße „Kurze Steig“ beabsichtigte er laut Polizei, nach links in diese Straße abzubiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten, entgegenkommenden Mercedes eines 47-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision, nach der keines der Autos mehr fahrbereit war. Beide mussten abgeschleppt werden.