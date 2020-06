19-Jähriger soll Auto angezündet haben

Pforzheim (pol). Ein 19-Jähriger, der im Verdacht steht, an der Steubenstraße ein Fahrzeug in Brand gesetzt zu haben, ist in der Nacht zum Mittwoch vorläufig festgenommen worden. Die von einem Zeugen herbeigerufenen Polizisten löschten nicht nur das Auto, sondern schnappten auch den deutschen Tatverdächtigen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Nach einer Wohnungsdurchsuchung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, da Haftgründe nicht gegeben seien. Das Kriminalkommissariat Pforzheim ermittelt.