13-Jähriger nutzt Papas Auto für eine Spritztour

Pforzheim (pol). Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim einen 13-Jährigen am Steuer eines Autos erwischt.

Laut einer Mitteilung des Präsidiums Pforzheim waren die Beamten einer Streife des Reviers-Nord auf einen VW aufmerksam geworden, der ihnen gegen 3.30 Uhr entgegenkam. Der sei nach der Begegnung nämlich mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren, so dass die Polizei wendete und ihm folgte – bis es gelang, ihn an der Einmündung Schlachthofstraße/Gymnasiumstraße zu stellen und zu kontrollieren.

Den Wagen stellten die Beamten sicher, den Jungen nahmen sie mit auf das Revier. Dort wurde er später vom Vater abgeholt.