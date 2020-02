Nach knapp 25 Jahren: Polizei klärt Mordfall auf

Böblingen/Sindelfingen (pol). ,,Akribische Ermittlungsarbeit, der sprichwörtliche lange Atem und nicht zuletzt die stetig fortschreitende Weiterentwicklung im Bereich der DNA-Analyse hat die Kriminalpolizeidirektion Böblingen in einem fast 25 Jahre alten, bislang ungeklärten Mordfall in Sindelfingen zu einem heute 69-jährigen Tatverdächtigen geführt“, teilte das Präsidium Ludwigsburg am Donnerstag mit. Der Mann sei am Mittwoch in Hamburg festgenommen worden.

Freitag, 14. Juli 1995: Gegen 23:40 Uhr wird eine 35-jährige Frau auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeitsstelle an der Tilsiter Straße in Sindelfingen von einem unbekannten Täter überfallen und mit zahlreichen Messerstichen getötet.

Die damalige Landespolizeidirektion Stuttgart I richtete daraufhin die Sonderkommission „Tilsit“ ein, deren monatelange Ermittlungen nicht zu einem Tatverdacht führten. Der heute 69-Jährige, der zur Tatzeit im Kreis Böblingen wohnte, war damals nicht in den Fokus der Ermittler geraten. ,,Mord verjährt nicht und diese Tötungsdelikte unterliegen daher auch nach einem vorläufigen Abschluss der Ermittlungen regelmäßigen Wiederholungsüberprüfungen“, so die Polizei weiter. Im Rahmen einer solchen Überprüfung sei eine damals am Körper des Opfers gesicherte DNA-Mischspur im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalsamts Baden-Württemberg erneut untersucht worden. ,,Das Untersuchungsergebnis erhärtete nunmehr den Tatverdacht gegen den 69-Jährigen.“

Die folgenden Ermittlungen hätten die Kriminalpolizei nach Hamburg geführt, wo der Tatverdächtige zwischenzeitlich wegen eines weiteren Tötungsdelikts und einer Erpressung eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt habe. In einer Schrebergartensiedlung sei der 69-jährige Deutsche schließlich ausfindig gemacht und von Hamburger Spezialkräften mit Unterstützung von Zielfahndern des Stuttgarter Landeskriminalamts in einem von ihm bewohnten Gartenhaus widerstandlos festgenommen worden.

Er wurde am Donnerstag einem Haftrichter in Hamburg vorgeführt, der den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen ihn erlassenen Haftbefehl wegen Mordes in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.